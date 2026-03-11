日本テレビ「WBC詳報」（後7・00）が11日に生放送され、大谷翔平投手（31＝ドジャース）がベンチでナインにかけた一言が明らかになった。同番組ではワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で世界一連覇を狙う侍ジャパンの激闘の模様＆裏側に迫った。10日のチェコ戦では試合前の声出しに指名された森下翔太外野手（阪神）が「ここ最近、お茶たてポーズ、ちょっとみんなサボりがちかなと感じているので、ぐるぐる回して、