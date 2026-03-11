◇オープン戦中日―ヤクルト（2026年3月11日バンテリンD）中日のドラフト2位右腕・桜井頼之介投手（22）がプロ入り“最長”の5回4安打無失点と好投した。4回にはサンタナ、武岡に連打を浴びて1死二、三塁のピンチを招いたが、赤羽を140キロのスライダーで浅い中飛、丸山は149キロ直球で遊ゴロに切り抜けた。5回もサノーの野選などで1死一、二塁としたが、古賀をスライダーで一飛、最後はオスナを148キロ直球で二ゴロに