大分県中津市の居酒屋で食事をした17人がノロウイルスによる食中毒になったことが分かりました。 県は店に対し12日まで2日間の営業停止命令を出しています。 食中毒が発生したのは中津市上宮永にある居酒屋「御馳走屋 一合」です。 県によりますと、3月7日と8日に店で食事をした4グループの20人のうち、20代から50代までの17人に嘔吐や下痢などの症状が出ているということです。 このうち6人と店で調理をしていた3人から