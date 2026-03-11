世界の元首脳らが集まり、多国間協力のあり方などを話し合う「東京会議2026」が11日、都内で開かれ、日本からは岸田元首相が出席しました。岸田元首相「我々は引き続き多国間主義を大事にしながら好ましい国際秩序を作り上げ、そして守り抜く、そういった努力をしていかなければならない」会議は、民間の非営利団体「言論NPO」が主催し、岸田元首相のほか、インドネシアのユドヨノ元大統領、イタリアのジェンティローニ元首相らが