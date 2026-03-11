東日本大震災の発生から11日で15年となる中、大分県臼杵市では、津波からの避難を想定した訓練が行われました。 臼杵市の避難訓練 臼杵市の中央地区で行われた津波の避難訓練は地域の防災力向上を目的として行われたもので、住民のほか、地元の小中学校の子供たちや企業の社員などおよそ700人が参加しました。 11日の訓練は、臼杵市でも津波の到達が想定される南海トラフ巨大地震の発生を踏まえて実施。