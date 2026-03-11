ガソリン価格 イラン攻撃の影響が、ガソリン価格に現れています。 大分県内の最新の販売価格が11日発表され、レギュラーは4週連続で値上がりしました。 県内では12日から20円以上値上げするとしているガソリンスタンドもあり、高騰が懸念されています。 アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃がきっかけで緊迫化している中東情勢。 エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡は、事実上の封鎖状態となって