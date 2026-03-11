農水省は、国が買い付けた輸入小麦の売り渡し価格を3年ぶりに引き上げると発表しました。日本では小麦の8割以上を輸入に頼っており、安定的に確保するため、国が一括で買い付けたうえで、民間の製粉会社などに売り渡しています。農水省は4月と10月の年2回、価格を見直していて、来月からは2.5％引き上げ、1トンあたり6万2520円にすると発表しました。為替が円安傾向で推移したことが主な要因です。引き上げは3年ぶりですが、農水省