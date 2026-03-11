11日の大分県内は寒の戻りで各地で冷え込みが強まり湯布院では氷点下5度を観測しました。 12日朝も内陸部を中心に冷え込みそうです。 湯布院町 11日午前6時ごろの由布市湯布院町です。田んぼには霜がおり真冬のような景色が広がっていました。 大分地方気象台によりますと、上空に寒気が流れ込んだことや放射冷却の影響で11日は県内各地で気温が下がり、湯布院で氷点下5度、佐伯市宇目で氷点下4.5度を観測する