日出町の40代の男性職員が部下に対し、パワー・ハラスメントをしたとして、減給の懲戒処分を受けました。 11日付けで減給10分の1・1か月の懲戒処分を受けたのは日出町の課長補佐級の40代の男性職員です。 町によりますと、職員はおよそ2年前、職場で部下に対し、業務内容について厳しく問いただしたり、威圧的な発言をするなどしたということです。 内部通報で発覚し、町は職員の行為がパワハラだと認定。「部下に多大な