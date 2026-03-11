女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。12人タッグに登場したフワちゃんはスターライト・キッドと対峙（たいじ）。踏みつけ攻撃に6人全員でやられたり。不仲とされた安納サオリと組んだが、流れを戻した。試合は両チームが激しく入れ替わり、7分56秒、星来芽依がビバ・メヒコからの体固めで金屋あんねを下した。バックステージでもフワちゃんと安納がいがみ合う。フワちゃ