東日本大震災の発生から11日で15年。この震災で亡くなった人は1万5901人に上り、今も2519人の行方が分かっていません。 大分県内でも犠牲者への黙とうが捧げられ、防災訓練も行われました。 2011年3月11日に発生した東日本大震災。福島、宮城、岩手の東北3県を中心に津波による甚大な被害がでました。 大分県庁 ◆大分県庁「黙とう」 あの日から15年…。発生時刻の午後2時46分、県庁では職員が黙とうをして、