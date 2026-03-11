東日本大震災の発生からきょうで15年です。きょう富山県内では、あの日を忘れないよう地震の発生時刻に合わせて追悼行事が行われたほか、高校生を対象に災害時の避難などを学ぶ防災講座が開かれました。高岡市福岡町の林照寺では、地震が発生した午後2時46分に合わせて、「勿忘の鐘」を鳴らし、犠牲者を追悼しました。「勿忘の鐘（わすれなのかね）」は、岩手県の寺の住職が、津波で全壊した寺の土の中から見つかった鐘で法要を営