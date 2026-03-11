労働組合が賃上げや労働条件の改善などを求める春闘が本格化しています。連合富山に加盟する県内の労働組合の今年の要求額は、近年では最も高くなっています。連合富山はきょう会見を開き、今年の春闘の要求提出の状況を発表しました。それによりますと、加盟する247組合のうち、きょう時点で半数の122組合が要求を提出し、少なくとも81の組合が去年を上回る賃上げを求めています。122組合の要求額は、加重平均で月額1万8757円で、