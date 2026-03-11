山田杏奈が、第26回日本映画祭「ニッポン・コネクション」にて「ニッポン・ライジングスター賞」を受賞した。 参考：山田杏奈、念願のアルバイトに手が届かず？“命に関わらなきゃいい”俳優としてのプロ意識 「ニッポン・コネクション」は、今年で第26回を迎える世界最大級の日本映画祭。2026年6月2日から7日までドイツ・フランクフルトで開催され、100作品以上の短編・長編映画が上映される。最新の日本映画の多彩