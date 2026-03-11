ドジャースの大谷翔平（31）が3月10日、自身のInstagramを更新し、侍ジャパンの一次ラウンド突破を受けてファンへ感謝を伝えた。投稿では星の絵文字を4つ並べて「一次ラウンド応援ありがとうございました！」とつづり、東京ドームでの戦いを振り返る写真を公開している。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」