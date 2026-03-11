地元が誇る海の幸で子どもたちの卒業を祝います。 長崎市戸石地区の2つの小学校で、ブランド魚のトラフグを使った給食が提供されました。 「とらふぐ給食」は地元の水産物に愛着を持ってもらおうと、たちばな漁業協同組合が13年前から提供しています。 （恵比須丸水産 里 健太さん） 「私たちが大事に育てたトラフグを食べてください。卒業おめでとうございます」 「ありがとうございます」 養殖場に近