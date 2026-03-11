中島健人が自身のInstagramで、番組で共演したM!LKとの集合ショットを公開した。 【写真】中島健人とM!LKの華やかな“ミルクティー”集合ショット ■中島健人「最初はキュンすぎて滅」「爆烈あいしてるわ」 中島は、「最初はキュンすぎて滅。from M!LK Tea」と、中島とM!LKが歌う楽曲からワードをピックアップして綴り、M!LKとの集合ショットなど計5点の写真を披露した。 1枚目には、中島の2ndアルバム『IDOL1ST』