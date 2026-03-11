○プラスゼロ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.27％にあたる10万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月12日から5月31日まで。 ○リクルート [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.84％にあたる9140万8000株の自社株を消却する。消却予定日は3月23日。 ○アズワン [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.45％にあたる34万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○ＴＫＣ [東証Ｐ]