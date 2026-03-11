明日3月12日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」は、「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」、「亀梨和也&生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立て。「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」は、“凡人シリーズ”の新企画。高IQのメンサ会員のこどもたちを相手に、ひらめきが重要な謎解きクイズ対決を行う。メンサとは、全人口の上位2％のIQを持つ人だけが入