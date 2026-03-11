野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日（日本時間11日）、米マイアミのローンデポパークでアメリカがイタリアに6－8でまさかの敗戦。プールBの対戦成績を3勝1敗とし、11日（同12日）のイタリア対メキシコ戦の結果待ちとなった。アメリカを下して3連勝のイタリアは、満を持してフィリーズのベテラン右腕アーロン・ノラ投手を先発マウンド