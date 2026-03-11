―イラン発リスク回避のダブルパンチも、波乱収束ならファンダメンタルズ評価へ― 中東情勢の緊迫化で株式市場のボラティリティが高まるなか、英住宅金融会社の破綻を機にプライベートクレジット市場が変調をきたし、金融株は売り込まれた。全体相場においてはイラン危機による悪材料の織り込みが進みつつあるが、下押し圧力が強まった金融株の足もとの水準については仕込み場と捉えるべきなのか。今後の投資