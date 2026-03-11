防災の専門家、鹿児島大学の井村 隆介 准教授は東日本大震災のおよそ1か月後、現地に入りました。（鹿児島大学・井村隆介准教授）「僕もたくさんの災害を経験していたがある意味、目の届く範囲がめちゃくちゃになっているのは見ていた。行けども行けども、車で何百キロ走っても悲惨な状況が続いてる。それは本当に衝撃的なものだったですね。人の命を守ることがすべてだと変わりましたね。命を守るために必死に僕の研究を生かさ