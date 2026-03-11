11日午後、山陽小野田市新沖の中国電力新小野田発電所で男性が灰で生き埋めとなる作業事故が発生しました。山陽小野田警察署によりますと11日午後4時半ごろ、中国電力の新小野田発電所で30代男性が集塵装置内の灰の吸引作業をしていたところ、灰で生き埋めとなったということです。消防によりますと11日午後4時半すぎ同僚の作業員から通報があったということです。警察によりますと男性は救助されたものの、意識はない模様だという