3月末で閉校する桜島の黒神中学校で最後の卒業式が行われ、生徒は思い出あふれる学び舎をあとにしました。閉校を前に、近くの黒神小学校と休校している高免小学校3校の合同で閉校式も行われました。鹿児島市の桜島の黒神中学校では11日、2人の生徒が旅立ちの日を迎えました。加速する少子化の影響で桜島では、来月、8つの小・中学校を統合し、市内初の9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。黒神中学校、最後の卒業