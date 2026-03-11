3月11日は東日本大震災の発生が発生した日、そして今年で15年です。加えて今年は熊本地震発生から10年でもあります。改めて「災害時の備え」を考えます。 【写真を見る】防災の始め方「まずは手軽に」転倒防止グッズや防災リュックを非常食もハンバーグ、豚汁まで「好みに合わせて」【防災グッズ売り場で聞く】 ある調査では、災害が起きたときの家庭内の備えについて「できている」と答えた人が26%、「できていない」が