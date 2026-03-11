３月１２日（木）の近畿地方は、晴れて一日の寒暖差大。体調管理に注意が必要です。 引き続き、北から高気圧にゆるやかに覆われて、広く晴れの天気となる見込みです。日中は天気の崩れはなく、洗濯日和になるでしょう。次第に北から寒気の影響を受け、北部は雲が増え、夜はにわか雨やにわか雪の所がありそうです。 昼間は、中部や南部で花粉の飛ぶ量が「非常に多い」でしょう。北部も「多い」ランクです。自律神経が乱れて