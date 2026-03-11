「対応力を超える災害」その時、指令室は 熊本地震の発生から4月で10年です。 【写真を見る】震災直後の指令管制室対応に追われる職員たち 観測史上初めて2度の震度7を記録したあの地震で、被災者が助けを求めた先でも未曾有の事態が起きていました。 一人でも多くの命を守るために。消防の記憶と教訓です。 熊本市消防局 情報司令課 作田悦也 副課長「我々、消防の対応力を超える災害だった」 2016年4月の熊本地震では、