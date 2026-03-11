新御堂筋の高架下…地面から約１３ｍ突き出す １１日朝、大阪・梅田の路上で突如地中から出現した「巨大な鋼鉄管」。 【タイムラプス画像】少しずつ少しずつ…高さが下がっていく新御堂筋の「巨大鋼鉄管」 新御堂筋の高架下、地面から約１３ｍ突き出し、先端部分は高架に接触寸前…大阪の大動脈が一部通行止めとなり、大渋滞が発生しました。 復旧作業は午前９時ごろからスタートし、鋼鉄管は少しずつ地中へ。午後