なにわ男子の道枝駿佑が１１日、２０日に公開される初の単独主演映画「君が最後に遺した歌」春の星空イベントに、共演の生見愛瑠とともに登場した。イベントの会場は大阪・梅田のど真ん中、大阪駅直結の大型商業ビル・グランフロント大阪の目の前。ビルに囲まれた広場に集まった約３５００人の観客の黄色い歓声を受けて登場した道枝は「すごいですね！野外で映画のイベントをやらせてもらうのが初めてなので、すごくワクワクし