兵庫県教育委員会は１１日、特別支援学級の授業中に注意に従わなかった男子生徒の手足に養生テープを巻く体罰をしたとして、県西部の播磨西地区の公立中に勤務する５０歳代の女性主幹教諭を減給１０分の１（１か月）の懲戒処分にした。発表では今年１月１９日、授業中に生徒が教室を歩き回り、教卓上にあった教諭のスマートフォンやパソコンを触った。主幹教諭が勝手に触らないように注意したが従わず、生徒に手を払いのけられ