炭火でじっくりと焼き上げた焼きサバや、サクサクに揚げた数量限定のサバカツなどが人気の東京・下北沢のサバ専門店。ランチタイムのにぎわう店では11日、ある変化が。10日までは1230円だった定番メニューの「塩さば焼き定食」が、20円値上げされたんです。その訳は、仕入れ価格の急激な高騰でした。下北SABA食堂 佐助酒場・星幸輔オーナー：毎月毎月本当に上がっちゃっていて、ものによっては（去年の）2倍くらい上がっている。今