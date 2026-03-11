フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が１１日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新し、今の胸中をつづった。この日は東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災の発生から１５年。羽生も東北高１年時にアイスリンク仙台で被災し、避難所生活を経験した経験を持つ。Ｘでは「１５年」と切り出した上で「たくさんの想いも記憶もあふれます。あの時間の前には戻れないけれ