サンワサプライは3月11日、スティックを傾けて空中操作できるワイヤレスハンディマウス「400-MAWBT204BKN」を発売した。直販価格は7,980円。400-MAWBT204BKN椅子やソファ、ベッドなどで寝ころびながら使えるハンディワイヤレスマウス。中央のスティックを傾けることでカーソルが動き、BluetoothまたはUSB-Aレシーバーでデバイスと接続して遠隔操作できる。電子書籍のページめくりや、VRゴーグルの操作などにも適する。本体にはカー