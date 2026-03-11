メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県可児市の製紙工場で一酸化炭素中毒とみられる6人が搬送された事故で、当時、ガスを止める栓が閉められていなかったことが分かりました。 10日、岐阜県の大王製紙可児工場で、石灰を乾燥させるのに必要な一酸化炭素を送るためのバルブの交換作業中、作業員の男性ら6人が体調不良を訴えて搬送されました。 6人はいずれも命に別状はありませんでした。 警察は、作業中に高濃度の一酸化