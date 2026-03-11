女優の熊谷真実が１１日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。１０日に６６歳の誕生日を迎えた熊谷。「皆様誕生日のメッセージありがとうございます！今からしっかり見せていただきます！！」と書き始め、「６６歳という年齢をどう生きるか最近やっと自分らしくという言葉を使えるようになりました。」と明かした。「役者という仕事は、自分を限りなく無くす仕事のような気がします。なので、自分