⽯崎ひゅーいが、3月18日にリリースする6thアルバムのリードトラック「Tokyo City Lights」の先行配信を開始した。今作は上京してから現在に至るまでの東京での生活や感情をリアルに綴ったリリックと、夜の街並みや帰り道の情景を想起させるサウンドが印象的な都会的ポップソングとなっている。ミュージックビデオのティザー映像も公開されており、アルバム発売日の3月18日(水)21時にフル公開される予定だ。アルバム発売に向