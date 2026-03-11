◆春季教育リーグロッテ２―８巨人（１１日・ロッテ浦和）今季から加入した巨人の板東湧梧投手（３０）が、３回２安打無失点とアピールに成功した。５回から２番手で登板。持ち味のカーブとフォークを効果的に使い、６つの三振を奪う快投を披露した。「結果的に三振を多く取れたのは収穫。インコースのツーシームやカットボールが生きた」と振り返った。春季キャンプでは連日遅くまで個別練習を行い、大竹寛２軍投手コーチ