CBCテレビ製作のドキュメンタリーがJNN系列の大賞を受賞しました。 【写真を見る】第50回JNNネットワーク協議会賞でCBCテレビのドキュメンタリー『がんばろう。がく』が大賞 『評価不能γ ワクチンの影』特別番組賞 『道との遭遇』優秀賞をそれぞれ受賞 第50回JNNネットワーク協議会賞の表彰式が東京で行われ、去年放送した全国の番組の中から6つの番組が優秀賞を受賞しました。 このうちCBCテレビ製作