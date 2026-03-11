東名阪道で、大型バスなど3台が絡む事故がありました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】東名阪道で大型バスなど3台絡む“玉突き事故” 一番後ろの軽ワゴン車が軽乗用車に…はずみでにバスに追突か 愛知･津島市 事故が起きたのは東名阪道の下り、蟹江IC～弥富IC間で、警察によりますときょう午後0時半ごろ、軽乗用車と軽ワゴン車、大型バス1台が玉突き事故を起こしました。 一番後ろの軽ワゴン車が軽乗用車に…