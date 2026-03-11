名古屋のシンボル・ナナちゃんが、ランドセルを背負った小学生姿に変身しました。入学シーズンを前に、“7歳児“の交通事故防止を呼びかけます。2026年1月には幼稚園児の姿になっていた現在52歳のナナちゃんですが、史上初めて“7歳児”に変身しました。足元の横断歩道を渡っていて、横にある壁には7つの交通安全ルールが書かれたポスターも貼ってあります。これは、7歳前後の児童を交通事故から守るプロ