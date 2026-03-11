小矢部市の桜井森夫市長はきょう、任期満了に伴う今年秋の市長選挙に、6期目を目指して立候補する意向を表明しました。市議会代表質問での答弁で明らかにしました。桜井市長は、現在進めている新庁舎や新たな学校給食センターの整備などの大型事業を、最後まで責任を持ってやり遂げたいなどとして、市長選挙に6期目を目指して立候補する意向を表明しました。多選への批判に対しては「今一度初心に帰り、市民生活の質の向上の