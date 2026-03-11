八尾高校では災害時の避難などを学ぶ防災講座が開かれました。八尾高校ではこれまで、福祉コースの生徒が東日本大震災に関連した県内の催しに参加してきたほか、5年前から防災講座を開いています。きょうは1年生およそ150人を前に、能登半島地震のあと、ボランティア活動を通じて交流を深めた石川県の能登町の茺高芳美さんが、被災直後の混乱や復興への思いを語りました。能登半島地震で被災茺高芳美さん「人