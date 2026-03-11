◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンク-巨人(11日、みずほPayPayドーム)巨人のウィットリー投手がソフトバンクとのオープン戦に先発登板。1回5失点の内容で降板しました。ウィットリー投手は巨人加入1年目、身長201センチから150キロ以上のストレートを投げ込み、前回登板した2月23日の楽天戦では1回を三者凡退で終わらせました。この日も先発のマウンドに上がったウィットリー投手でしたが、先頭にフォアボール、2人目にデッドボー