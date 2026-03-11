サッカーのフランス1部で18チーム中、降格圏の17位に沈むナントは10日、アハメド・カンタリ監督が退任し、元日本代表監督のバヒド・ハリルホジッチ氏（73）が新監督に就任すると発表した。今季終了までの契約となる。現役時代にナントで2度のリーグ得点王に輝いたハリルホジッチ氏は2018年W杯ロシア大会を前に日本代表監督を解任され、同年10月からナントの監督に就任。辞任した19年以来のクラブ復帰で、1部残留が目標となりそ