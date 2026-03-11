宮城県・気仙沼市の「15年」の復興について、2020年にオープンした商業施設「ないわん」から出水キャスターの報告です。【写真を見る】津波が発生した時に閉められる防潮堤今は「わかめ」が旬！気仙沼グルメに舌鼓出水麻衣キャスター：宮城県気仙沼市の内湾地区にある復興商業施設「ないわん」に来ました。ここは買い物やグルメ、散策が楽しめる場所となっています。「気仙沼生鮮館 やまひろ」では、気仙沼港や、地元生産者か