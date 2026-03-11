医療的なケアを必要とするこどもとその家族を支援する民間の施設に、新潟南ロータリークラブから介護用ベッドや寄付金などが贈られました。贈呈式では新潟南ロータリークラブからデイサービスなな色に目録などが手渡されました。デイサービスなな色は日常的に医療的なケアが必要な子どもなどを預かる民間の施設で、今回、介護用ベッドや空気清浄機などのほか、寄付金が贈られたということです