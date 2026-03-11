東日本大震災の発生から15年を迎えました。県内でも、発生時刻にあわせ犠牲者への追悼の祈りが捧げられました。被災者から聞こえてきたのは「経験を伝える」という思いでした。 発生時刻の2時46分、避難者らが黙とう。 死者・行方不明者2万2230人(災害関連死含む)。県内では2月末時点で1714人が避難生活を余儀なくされています。 ■福島県郡山市から避難・当時6歳 「そういう出来事があったから出会えた人もいるし、生まれ