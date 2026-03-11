2万人を超える死者・行方不明者を出した東日本大震災から11日で15年です。鹿児島市役所では、被災地へ黙とうが捧げられました。地震が発生した午後2時46分。鹿児島市役所では、1分間の黙とうが捧げられました。鹿児島市は、震災が起きた2011年から2022年までの間、被災地へ職員114人を派遣しました。2021年4月から1年間、宮城県気仙沼市に派遣された倉谷さんは橋を造る工事に携わり、完成を見届けたといいます。（鹿児島市都