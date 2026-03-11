人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）何であれ下調べが大事。特に買い物は十分調査をしてみて。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）親友との友情が深まる日。相手を優先する態度は◎。10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）意地悪をされる場面が……。