石川県白山市の山間部で10日発生した地すべりで、斜面のふもとにある高齢者施設の利用者らは、避難を続けています。一夜明けた11日の朝、現場では応急対策工事が始められたほか、斜面での調査も進められています。「行き場所がなくならないか」地すべりは10日午前7時15分ごろ、石川県白山市若原町の高齢者施設「ケアハウス鳥越」の裏の斜面で発生しました。けが人や建物への被害は確認されていませんが、現場からおよそ3キロメート